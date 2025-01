Standard-fans komen nog met speciale boodschap voor Arnaud Bodart die na bijna 20 jaar vertrok bij de Rouches

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard neemt het vrijdagavond op tegen KV Kortrijk. Dat zonder Arnaud Bodart, die deze week vertrok naar FC Metz. De fans hadden nog een boodschap voor hun ex-doelman.

Donderdag werd het nieuws officieel bekendgemaakt: Arnaud Bodart heeft Standard verlaten om voor een nieuw avontuur te kiezen bij FC Metz. Het einde van een tijdperk.

Bodart was al bijna 20 jaar bij de club. Hij kwam op 7-jarige leeftijd aan bij de club en werkte zich op tot vaste nummer 1 bij de club. De doelman was bovendien ook erg geliefd bij de supporters.

Alleen kwam zijn vertrek wel op een lastig moment. Matthieu Epolo is geblesseerd waardoor Bodart normaal gezien in doel had moeten staan tegen KV Kortrijk, maar dat ging dus niet meer.

Laurent Henkinet kon daardoor zijn kans grijpen. De thuisfans nemen het Bodart in ieder geval niet kwalijk, zij kwamen met een mooie boodschap voor hun ex-doelman.

"Merci à​ toi, l’enfant de Sclessin. Bonne chance Arnaud" (Bedankt, kind van Sclessin. Veel succes, Arnaud), stond te lezen op een banner die de supporters gemaakt hadden. De liefde voor Bodart zal ongetwijfeld niet verdwijnen in Luik.