Tien jaar geleden overleed Junior Malanda, een van de grootste talenten van de gouden generatie van de Rode Duivels

Hoewel hij niet de bestuurder van het voertuig was, verloor Junior Malanda tien jaar geleden tragisch zijn leven bij een auto-ongeluk. Hij was een van de grote talenten van de gouden generatie Rode Duivels.

Vandaag precies tien jaar geleden verloor Junior Malanda op tragische wijze zijn leven in een auto-ongeluk. Zijn vriend en chauffeur, Anthony d'Alberto, verdediger van het beloftenteam van Anderlecht, verloor de controle over zijn Volkswagen met 120 km/u op een weg waar 80 km/u was toegestaan.

Als groot Belgisch voetbaltalent, doorlopen bij de jeugdopleidingen van RSC Anderlecht en Lille en kortstondig bij RWDM, brak hij door bij het grote publiek in het seizoen 2012-2013 bij Zulte Waregem.

Als vicekampioen van België met Zulte Waregem, met slechts twee punten achterstand op Anderlecht na een titelstrijd die tot de laatste wedstrijd duurde, en op dat moment een verdedigende middenvelder, had Junior Malanda een seizoen achter de rug dat hem in staat stelde om international te worden voor de U21, maar ook om de aandacht te trekken van enkele grote Europese clubs.

In een team waar onder andere Thorgan Hazard, Mbaye Leye, de betreurde Franck Berrier, Davy De Fauw en Sammy Bossut speelden, was Junior Malanda, die in de zomer voor vier miljoen euro was gekocht door Wolfsburg, uitgeleend aan Essevee in de volgende seizoenshelft, waardoor hij een voorronde van de Champions League tegen PSV kon spelen, en vervolgens de groepsfase van de Europa League met Zulte.

Als groot Belgisch voetbaltalent, geboren in Brussel, bewees hij zich vervolgens in de Bundesliga, met negen basisplaatsen en ongeveer vijftien invalbeurten naast Kevin De Bruyne, Ivan Perisic, Luiz Gustavo en Ivica Olic. In 2014-2015 eindigde Wolfsburg als vicekampioen van Duitsland achter Bayern München na een uitzonderlijk seizoen en werden ze in de kwartfinales van de Europa League uitgeschakeld.

Nog steeds in de basis tegen Keulen op 20 december 2014, midden in dit historische seizoen van VFL, overleed Junior Malanda dus twee weken later, op tragische wijze. Tien jaar later herinnert de Belgische voetbalwereld zich nog steeds een jongen vol talent, maar vooral ook van ongelooflijke eenvoud.