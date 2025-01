Anderlecht moet snel schakelen om broodnodige versterking binnen te halen: drie andere clubs liggen op de loer

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De 26-jarige Braziliaanse centrale verdediger Adryelson staat hoog op de verlanglijst van Anderlecht. Toch zal paars-wit snel moeten handelen willen ze de verdediger inlijven, want er bevinden zich namelijk drie kapers op de loer.

Anderlecht is op zoek naar versterking in de verdediging en ziet Adryelson als een goede optie. Paars-wit heeft dringend behoefte aan een nieuwe verdediger en hoopt hem in januari naar België te halen.

Naast Anderlecht zijn er ook aanbiedingen voor Adryelson van CSKA Moskou en Urawa Red uit Japan. Al komt de grootste dreiging vanuit Turkije waarbij Trabzonspor volgens Turkse media een akkoord zou hebben.

Toch zegt de zaakwaarnemer van Adryelson dat de speler nog niet definitief gekozen heeft. In een interview gaf hij aan dat ze alle aanbiedingen goed overwegen, maar dat er nog geen beslissing is genomen.

Anderlecht heeft dringend behoefte aan versterking in de verdediging. Zeker nu Jan Vertonghen hervallen is.

Adryelson heeft de afgelopen maanden niet gespeeld voor Lyon, het Franse team waar hij onder contract staat. Tot eind 2024 speelde hij voor Botafogo. Benieuwd of de Braziliaan binnenkort in Brussel zal spelen.