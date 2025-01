Hij speelde 11 jaar bij Anderlecht, maar nu maakt hij indruk bij andere JPL-club: "iIk voelde dat ik uit mijn comfortzone moest stappen"

Maxime Delanghe is in vorm bij Cercle Brugge. Hij blikt terug op de atypische start van zijn carrière.

Sinds de blessure van Warleson schittert Maxime Delanghe in het doel van Cercle, met enkele indrukwekkende reddingen die aandacht hebben getrokken in de Conference League. In een interview met de RTBF blikt hij terug op zijn parcours, met name zijn opleiding bij Anderlecht tot de leeftijd van 16 jaar.

"Ik heb 11 jaar bij Anderlecht gespeeld, waar ik spelers als Yari Verschaeren, die een goede vriend is, Theo Leoni, Jérémy Doku en Francis Amuzu heb gekend. Ik heb zelfs enkele trainingen gedaan met de A-kern onder René Weiler, omdat meerdere keepers geblesseerd waren of opgeroepen waren voor de nationale ploeg", herinnert hij zich.

Delanghe had alles mee in Neerpede, maar toch koos hij voor PSV: "Destijds kon ik zelfs een langdurig profcontract tekenen bij Anderlecht. Maar ik voelde dat ik uit mijn comfortzone moest stappen: in Neerpede had ik jarenlang dezelfde coaches en ik wilde andere methoden leren kennen."

PSV en de terugkeer naar België

Hij verbleef zes jaar in Eindhoven, waar hij werkte onder coaches als Ruud Van Nistelrooy en Mark Van Bommel: "Ik heb daar veel vooruitgang geboekt in mijn spel met de voeten, terwijl de keepers in Neerpede eerder lang uittrapten. Ik had ook een aanbod van Manchester United: ik ben er twee keer met mijn vader op bezoek geweest, maar ik vond het project van PSV beter."

Delanghe moest tijdens zijn carrière wel veel geduld tonen. Zijn seizoen bij Lierse hielp hem zich opnieuw in België te laten gelden, hoewel het 40 wedstrijden duurde voordat hij zijn eerste minuten speelde voor Cercle.