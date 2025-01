🎥 Schoon volk in het Lotto Park, al twijfelt Vandenbempt: "Hij lijkt er in ieder geval goed op"

BV's spotten in het Lotto Park, het is haast elke thuiswedstrijd van Anderlecht prijs. Ook in de topper tegen Club Brugge was dat niet anders.

Geregeld zitten er grote namen in de tribune op Anderlecht. Als Club Brugge op bezoek komt is dat meer dan ooit het geval. De camera’s van DAZN spotten in ieder geval Stromae, maar Peter Vandenbempt wist precies niet wie het was. “Er wordt mij gezegd dat dit Stromae is. Hij lijkt er in ieder geval goed op.” De zanger had een sjaal van paarswit rond de nek, maar hield het bij rustig de wedstrijd volgen vanuit zijn vip-plekje. Hij zag een niet zo ‘formidable’ Anderlecht aan het werk. De thuisploeg kreeg een droge 0-3-nederlaag om de oren in eigen stadion. Hieronder kan je de beelden bekijken van Stromae die gespot wordt door DAZN, met het deskundige commentaar van Peter Vandenbempt. 😎 | “Papaoutai?” - “Ik ben in het Lotto Park voor #ANDCLU” ~ Stromae. 🎶 pic.twitter.com/BTxG9kS1kA — DAZN België (@DAZN_BENL) January 12, 2025