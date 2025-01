Straks te zien op Anderlecht: Club Brugge heeft lekkere officiële nieuwe partner op truitjes

Club Brugge heeft een nieuwe sponsor. Vanaf vandaag staat Biscoff op de rechtermouw van de shirts van blauwzwart.

Club Brugge heeft met Lotus een deal gesloten tot het einde van het seizoen, zo laat blauwzwart weten op zijn officiële kanalen. Daarna zal de samenwerking geëvalueerd en mogelijk verlengd worden.

“Twee Belgische grootheden vinden elkaar. Lotus Bakeries en Club slaan de handen in elkaar tot het einde van het seizoen”, staat er te lezen. “Biscoff, het iconische Lotus speculooskoekje, is de nieuwe mouwpartner van Club in de competitie en de beker.”

“Dit partnership viert de synergie tussen twee Belgische iconen: Biscoff's unieke smaak en Club Brugge's ambitie en prestatie op en naast het veld”, zegt Jan Boone, CEO van Lotus Bakeries.

“Het is meer dan enkel een visibiliteit; het is een stap om Biscoff op een frisse en jeugdige manier te positioneren in heel België. Door samen te werken met een dynamisch en ambitieus voetbalteam als Club Brugge, maken we contact met een nieuwe generatie fans die waarde hechten aan authenticiteit, passie en unieke ervaringen. Net als Biscoff en haar unieke smaak."

Ook Stijn Vermoere, Commercieel Directeur bij Club Brugge, is in zijn nopjes met de deal. “Lotus Bakeries en haar merken hebben een internationale uitstraling. We vervolledigen ons shirt zo met een derde wereldspeler, die toch lokaal verankerd is in België.”