Enzo Sternal is niet de enige: een andere jonge speler van Marseille is op weg naar Brussel

Anderlecht zou Enzo Sternal willen halen bij Olympique Marseille. Maar paars-wit is niet de enige Brusselse club die zaken wil doen met de Franse ploeg...

François-Régis Mughe is een 20-jarige Kameroense vleugelspeler van Olympique Marseille. De club haalde hem in 2022 op in Kameroen en een jaar later maakte hij deel uit van de A-kern.

Mughe heeft negen wedstrijden gespeeld met het eerste elftal (waarvan twee in de Europa League). Hij scoorde zelfs de cruciale gelijkmaker in de laatste minuut tegen Annecy in de Coupe de France.

Maar dat was nog niet genoeg om zich op de lange termijn te bewijzen. Aan het einde van vorig seizoen werd hij daarom uitgeleend aan Dunkerque, waar hij niet veel speelde. Dit seizoen speelt hij bij het tweede team van Marseille.

Zijn avontuur in Frankrijk zou er echter op kunnen zitten. Volgens L'Équipe is RWDM aan het onderhandelen om hem over te nemen.

Het idee is om hem te laten komen op basis van een definitieve transfer, hoewel een Griekse club ook geïnteresseerd is. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.