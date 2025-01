Het Kompany-effect: speler die op vertrekken stond wil nu absoluut blijven: "Heel Duitsland ziet het"

Bayern München begon sterk aan de tweede seizoenshelft met een 0-1 overwinning op het veld van Borussia Mönchengladbach. Na afloop van de wedstrijd bracht steunpilaar Joshua Kimmich goed nieuws voor zijn coach Vincent Kompany.

De Duitse middenvelder, die al bijna negen jaar een vaste waarde is bij Bayern, hintte namelijk op een contractverlenging, ondanks eerdere geruchten over een vertrek.

Kimmich werd de afgelopen maanden gelinkt aan topclubs zoals Manchester City en FC Barcelona, waar hij zou kunnen herenigen met voormalige coaches Pep Guardiola en Hansi Flick.

Zijn huidige contract loopt na dit seizoen af, waardoor een transfer in de zomer financieel aantrekkelijk leek voor Bayern. Maar nu lijkt de Duitse international een andere richting in te slaan. “De kans dat ik verleng is veel groter dan afgelopen zomer", vertelde Kimmich aan Sky Sports. “Het sportieve aspect is doorslaggevend, en daar ligt mijn prioriteit.”

Een belangrijke factor in zijn mogelijke verlenging is de rol van Vincent Kompany. Sinds Kompany het roer overnam, lijkt Bayern een frisse wind door de ploeg te hebben gevoerd. Kimmich is onder de indruk van de manier waarop de voormalige Rode Duivel zijn visie op het spel heeft overgebracht.

“De manier waarop we nu voetballen is anders, beter. Heel Duitsland ziet dat. Deze speelstijl past bij ons en dat maakt het bijzonder", verklaarde Kimmich bij de Frankfurter Rundschau.