De rest is gewaarschuwd, Peter Vandenbempt vindt dat Anderlecht maar één keuze meer heeft: "Komen niet in de buurt"

RSC Anderlecht voetbalde goed mee tegen Club Brugge, maar kreeg wel een 0-3-nederlaag om de oren. Voor Peter Vandenbempt is het duidelijk waar paarswit voor moet gaan.

Olivier Renard is druk bezig op de transfermarkt en dat is ook broodnodig voor RSC Anderlecht. “Ik ben natuurlijk wel benieuwd naar de dag waarop Anderlecht met eventuele broodnodige versterkingen zijn beste elftal in vorm kan opstellen”, zegt Peter Vandenbempt bij Sporza.

Voor de analist is het duidelijk dat David Hubert met zijn mannen zich op één ding moet richten. “Misschien is dat op 1 mei in de bekerfinale. Daarom zijn de halve finales tegen Antwerp zo belangrijk voor een club die al 8 jaar smacht naar een nieuwe trofee.”

De ploeg moet maken dat het tegen dan beter gewapend is om de strijd aan te gaan, maar in één wedstrijd tegen Genk of Club Brugge is alles mogelijk, zo oordeelt Vandenbempt.

De landstitel, die droom bergen ze eigenlijk beter op. “Want als je kijkt naar de competitie met 0 op 12 tegen de concurrenten en je compenseert dat niet met een perfect parcours tegen de rest met 2 op 6 tegen Leuven, 1 op 6 tegen Dender en 3 op 6 tegen Beerschot, dan vrees ik voor Anderlecht dat je niet in de buurt komt voor de titelstrijd.”

De twee halve finales in de Croky Cup zijn dus van cruciaal belang. Als Anderlecht daarin slaagt, dan komt hopelijk voor paarswit de apotheose op 1 mei met bekerwinst.