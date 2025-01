'Barcelona ziet een opportuniteit en wil absolute sterspeler van Tottenham transfervrij naar Camp Nou halen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Tottenham Hotspur dreigt één van de absolute smaakmakers te zien vertrekken. Heung-Min Son kan deze zomer gratis opgepikt worden. En een Europese grootmacht wil daarvan profiteren.

Het contract van Heung-Min Son bij Tottenham Hotspur loopt op het einde van het seizoen af. Er zijn al gesprekken geweest over een verlenging, maar de Zuid-Koreaan lijkt geneigd te zijn om een nieuwe uitdaging te zoeken.

The Spurs pikten Son in 2015 op bij Bayer 04 Leverkusen. In die tijd ontpopte de 32-jarige aanvaller zich tot één van de absolute sterkhouders van de Londense topclub.

En dat heeft ook FC Barcelona gezien. Volgens The Daily Mail wil Barça een poging doen om Son naar Camp Nou te halen.

Dat is niet verwonderlijk. Barça heeft de boekhouding nog steeds niet op orde en zoekt vooral naar opportuniteiten. Een transfervrije sterspeler van een Engelse topclub past perfect in dat rijtje.

Ook Son zelf heeft oren naar het voorstel. De 131-voudig Zuid-Koreaans internationaal beseft dat hij een laatste contract zal tekenen bij een Europese topclub. En dan is Barcelona een héél leuke bestemming.