OFFICIEEL: Anderlecht heeft verdedigende versterking beet en maakt komst van Adryelson bekend

Anderlecht heeft woensdag zijn tweede winteraanwinst voorgesteld. Adryelson wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Olympique Lyon.

Anderlecht maakte onlangs de komst van César Huerta bekend, maar is niet blijven stilzitten. Woensdagnamiddag volgde de officiële bekendmaking van de transfer van Adryelson.

De Braziliaanse verdediger wordt tot aan het einde van het seizoen gehuurd, met een aankoopoptie. Hij zal het rugnummer 34 dragen.

Adryelson werd opgeleid bij het Braziliaanse Sport Recife. Daar speelde hij 126 wedstrijden, voor hij naar Botafogo trok in 2022.

Hij maakte indruk, want in 2023 stond hij al in het elftal van het jaar in Brazilië. In januari 2024 werd hij uiteindelijk verkocht aan Olympique Lyon. In de zomer van 2024 werd hij weer voor een halfjaar uitgeleend aan Botafogo.

Nu zijn uitleenbeurt daar is afgelopen, keert hij niet terug naar Lyon, maar trekt hij rechtstreeks naar Brussel. Sports Director Olivier Renard reageerde op zijn komst via de officiële kanalen van paars-wit.

"We zijn blij om Adryelson te mogen verwelkomen bij RSC Anderlecht. Adryelson heeft net de Braziliaanse landstitel en de Copa Libertadores gewonnen, dus hij zal ons zeker extra leiderschap en ervaring bijbrengen in het hart van de defensie", klinkt het.