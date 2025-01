Is er een transfer in de maak die stof zal doen opwaaien? Gent-verdediger staat in de belangstelling van Anderlecht en slaat die deur niét dicht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jordan Torunarigha werd de voorbije weken aan een transfer naar RSC Anderlecht gelinkt. De Belgische recordkampioen zoekt immers nog steeds naar defensieve versterking. De verdediger zelf gooit de deur ook niet dicht.

Jordan Torunarigha van KAA Gent naar RSC Anderlecht? Het zou alvast héél véél stof doen opwaaien in de Belgische voetbalwereld.

We schreven eerder al dat Olivier Renard in zijn zoektocht naar defensieve versterking is uitgekomen bij de 27-jarige Nigeriaan. En daar verandert de komst van Adryelson niets aan.

Het contract van Torunarigha loopt aan het einde van het seizoen af, terwijl de onderhandelingen in een impasse zitten. De verdediger kan niet bijtekenen aan dezelfde voorwaarden bij De Buffalo's.

"Ik kan momenteel niet zeggen of ik aan mijn laatste maanden bezig ben bij Gent", reageert Torunarigha op zijn transferdossier in Het Nieuwsblad. "Anderlecht? Ik heb ook vernomen dat er interesse is."

Waar ligt de toekomst van Jordan Torunarigha?

"Zelf heb ik nog geen vraag gekregen", probeert de verdediger de paars-witte interesse uit de weg te gaan. "Maar in voetbal kan alles. Momenteel schat ik de kansen om bij Gent te blijven op vijftig procent."