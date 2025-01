'KV Kortrijk wil uitpakken en oude bekende terughalen die dit seizoen nog Champions League speelde'

KV Kortrijk is druk bezig op de transfermarkt. De club is nog op zoek naar een nieuwe doelman, en is daarvoor bij een oude bekende terechtgekomen.

KV Kortrijk moet net als afgelopen jaar weer strijden tegen de degradatie. De club wil alles op alles zetten om het behoud te verzekeren. Daarvoor zijn de Kerels zeer actief bezig op de transfermarkt. Woensdagavond werd de komst van Marco Ilaimaharitra nog afgerond. Nu hebben ze hun oog laten vallen op nog een oude bekende. Na het vertrek van Tom Vandenberghe en de blessure van Patrik Gunnarsson, willen ze toch een nieuwe doelman gaan halen. Daarvoor is Kortrijk uitgekomen bij Marko Ilic, meldt Het Nieuwsblad. Die speelde tussen 2020 en 2023 ook al bij de club. Nadien trok de Serviër naar Colorado Rapids in de MLS. Dit seizoen is hij actief bij Rode Ster Belgrado in eigen land. Hij begon aan het seizoen als eerste doelman en speelde zelfs twee Champions League-wedstrijden (tegen AS Monaco en FC Barcelona), maar zit nu weer op de bank.