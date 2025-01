Mechele doet dé drijfveer uit de doeken toen hij twijfelde om door te gaan bij Club Brugge: "Dat zou pas echt geschiedenis zijn voor Club Brugge"

Brandon Mechele heeft alle twijfels van zich afgeschud. Toch twijfelde het boegbeeld van Club Brugge om zijn contract te verlengen. "Maar ik heb een nieuwe motivatie gevonden."

We schreven eerder al dat Brandon Mechele eventjes twijfelde om zijn contract bij Club Brugge te verlengen. "Ik had eventjes het gevoel dat ik geen doel meer had", liet hij eerder al optekenen. "Ik ben samen met Hans Vanaken de speler met de meeste titels bij Club Brugge."

Uiteindelijk zette Mechele eind mei zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis tot medio 2027. "Vroeger toen we nog op Olympia trainden praatte ik met Jan Van Damme (voormalig kinesist van Club Brugge en nu aan de slag bij Antwerp FC, nvdr.) wel eens over een tweede ster boven ons embleem."

"In mijn zoektocht naar nieuwe motivaties en doelen moest ik daaraan terugdenken", glimlacht de 31-jarige verdediger. "Hoe mooi zou het niet zijn om dat als speler te kunnen verwezenlijken? Zo'n tweede ster is pas echt het schrijven van geschiedenis, hé."

Wanneer mag Club Brugge een tweede ster boven het embleem plaatsen?

En die tweede ster is geen onrealistisch doel voor Mechele. Club Brugge telt momenteel negentien titels. Nog één landstitel en die tweede ster mag boven het embleem worden geplaatst.