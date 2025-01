Nieuwe beleidsploeg van Beerschot stelt zich voor met héél straffe uitspraken: "We gaan in dat geval grote namen naar Beerschot halen" en "Europees voetbal is een realistisch doel"

Beerschot VA heeft zijn nieuwe beleidsteam voorgesteld. Kersvers voorzitter Selahattin Baki heeft alvast grootse plannen met de rode lantaarn. "Het behoud? We denken al verder dan dat."

Laat het héél duidelijk zijn: Selahattin Baki en Murat Akin zijn bij Beerschot VA aangekomen met één doel. De kersverse voorzitter en sportief directeur moeten Beerschot VA in de Jupiler Pro League houden.

"Het is dan ook onze eerste betrachting om de ploeg te versterken", aldus Akin in Het Laatste Nieuws. "Al beseffen we dat het nooit gemakkelijk is om tijdens de wintermercato de juiste profielen aan te trekken."

De sportief directeur bevestigt dat er spelers van Fenerbahçe SK - de sportief directeur was er vroeger aan de slag - op komst zijn. "Dat ik gekend sta om grote namen te halen? Als de omstandigheden het toelaten ga ik dat ook bij Beerschot doen."

Baki denkt dan weer niet alleen aan de korte termijn. De voorzitter heeft grootse ambities met De Mannekens. "Toen we Sheffield United in 2013 overnamen vertelden zowel prins Abdullah als ikzelf dat we binnen de vijf jaar in de Premier League zouden spelen."

Wat is de ambitie van Beerschot VA?

"Dat is ons gelukt", knipoogt Baki. "We willen met Beerschot eerst en vooral in 1A blijven, maar ik kijk al verder. Met de juiste structuur en mentaliteit wordt Beerschot een stabiele eersteklasser. Europees voetbal lijkt me binnen vijf jaar dan ook een realistisch doel."