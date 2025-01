"Het kan niet dat je dit niet ziet": Frank Boeckx vindt dat speler van Antwerp rood moest krijgen tegen Anderlecht

RSC Anderlecht won met 1-0 de heenmatch van de halve finale van de Croky Cup. Volgens Frank Boeckx had het echter bijna de hele tweede helft tegen tien man moeten spelen.

Kort na de rust was er immers een actie van Vincent Jansen, waarbij hij een gevaarlijke aanval van Anderlecht wist af te breken door de bal tegen te houden met de arm.

“Janssen komt goed weg”, zegt Boeckx bij Sporza. “Als spits mag je dit eigenlijk niet doen. Die bal is perfect in de loop van Degreef. Ik zou bijna durven te zeggen dat de scheids dit ziet en denkt: moet ik hier nu een tweede gele kaart voor geven? Zijn eerste kwam er na een opstootje. Maar eigenlijk mag je daar niet naar kijken.”

De ex-doelman is resoluut in zijn betoog. “Het kan niet dat je dit niet ziet. Kijk, je moet niet voor elke handsbal geel geven, maar deze bal zou perfect in de loop van Degreef geweest zijn. Vincent Janssen en Antwerp kwamen daar heel goed weg. Met tien zou het misschien 2-0 geworden zijn.”

Bij Royal Antwerp FC leek niemand zich zelfs bewust van die hele fase. “Heb jij een handsbal van Vincent Janssen gezien? Nee”, reageerde trainer Jonas De Roeck achteraf.

“Dat het een tweede gele kaart had kunnen zijn? Dat is een beetje iets zoeken om te zoeken. Ik denk niet dat je kan zeggen dat er iets gebeurd is waar de scheidsrechter zijn job niet gedaan heeft. Als het goed was, dan mag dat ook gezegd worden.”