Patrick Goots voorspelt welke twee ploegen de bekerfinale zullen spelen

Royal Antwerp FC mag best tevreden zijn met de 1-0 uit de heenmatch in de beker. Binnen drie weken blijft het in de running voor een derde opeenvolgende bekerfinale.

Royal Antwerp FC kwam goed weg met de 1-0-nederlaag in het Lotto Park. “Já, Antwerp verdiende een doelpuntje, maar de meeste kansen waren voor Anderlecht. Een 3-1 had evenzeer gekund”, is Patrick Goots heel erg eerlijk in Gazet van Antwerpen.

Hij stelde vast dat de Great Old niet meekon als het jonge geweld van Anderlecht een versnelling hoger schakelde. “Mannen als Alderweireld, Riedewald, Odoi, Chery of Janssen hebben die natuurlijk (reactie)snelheid veel minder. Kerk was de enige met een versnelling bij de bezoekers, aangevuld met Ondrejka, die snedig inviel na de rust.”

Goots schrok ook van Corbanie, waarover hij nochtans heel lovend was in het verleden. Die beleefde een zeer ongelukkige avond op Anderlecht.

“Ik heb al meermaals een lans gebroken voor Corbanie, om hem in de plaats van Valencia uit te spelen als rechter wingback, maar hij viel door de mand. Ik kan het niet anders verwoorden. Corbanie werd meermaals in zijn rug gepakt en terecht vervangen door Renders”, gaat Goots verder.

Antwerp blijft het tegen topploegen op verplaatsing heel erg moeilijk hebben. Toch mag de bekerdroom nog altijd levendig gehouden worden. Goots geeft Antwerp 55 procent kans om door te stoten naar een derde bekerfinale op rij.

“Een licht voordeel dus, vanwege de kracht van de Bosuil en het feit dat Anderlecht eerst nog twee Europese afspraken heeft. Het zou mij niet verwonderen mochten Antwerp en Genk elkaar op 1 mei ontmoeten op de Heizel”, klinkt het.