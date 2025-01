Tuur Dierckx houdt zich niet in over Lamkel Zé: "Als je in de playdowns terechtkomt..."



Foto: © photonews

Didier Lamkel Zé speelde afgelopen weekend voor het eerst voor STVV. Felice Mazzu lijkt alvast tevreden met zijn aanwinst. Het was al snel duidelijk dat Didier Lamkel Zé nog het nodige matchritme mist om voluit tot zijn recht te komen, maar trainer Felice Mazzu ziet het allemaal snel goedkomen. De twee lijken het ook goed met elkaar te kunnen vinden. "Mazzu weet van zichzelf dat hij goed is met mensen", zegt Daan Heymans in 90 Minutes. "Hij ziet dit als een uitdaging. Hij denkt: 'Ik ga dat wel aankunnen.' Hij ziet dit als een bewijsstuk van de peoplemanager die hij is. En ik zie dat ook wel lukken…" De Kameroener kreeg een contract tot juni, waardoor het risico dat de Kanaries nemen bijzonder klein is. "Zeker voor een korte periode is het ideaal – als je goed bent met mensen – om hem naar je hand te zetten." Tuur Dierckx maakt alvast een kanttekening bij de komst van Lamkel Zé. "Als STVV in de play-downs terechtkomt, weet ik niet of hij de man is met de sérieux en de clubliefde om je erin te houden", besluit hij.



