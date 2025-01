DONE DEAL: nieuwe groeibriljant op Jan Breydel? Club Brugge komt opnieuw met stevige opsteker

Club Brugge blijft inzetten op de jeugd en de toekomst. Alexander Vandeperre heeft zojuist zijn contract bij Club Brugge verlengd tot 2026. Hij zou meer speeltijd moeten krijgen in de Challenger Pro League met Club NXT. De jongeling was ook actief in de Youth League dit seizoen.

Tijdens elke Champions League-wedstrijddag speelt de U19 van Club Brugge enkele uren voor het eerste elftal tegen dezelfde tegenstander in de Youth League.

In deze competitie, die in hetzelfde format als de Champions League wordt gespeeld maar slechts zes groepswedstrijden omvat, eindigde Club Brugge op de 31e plaats. Ze behaalden slechts drie punten tegen Borussia Dortmund (1-1), Sturm Graz (1-1) en AC Milan (1-1) in de eerste drie wedstrijden.

On to more chapters, written in blue & black. 📖🔵⚫️



Alexander Vandeperre tekent bij tot 2026! ✍️ — Club NXT (@ClubNxt) January 18, 2025

Ondanks dat Club NXT zich niet wist te kwalificeren voor de volgende ronde, biedt de Youth League, waar veel toekomstige topspelers actief zijn, toch een waardevolle ervaring.

Op naar Challenger Pro League en Club NXT?

Dit gold ook voor Alexander Vandeperre, die als linksback bij de U19 speelde sinds Joaquin Seys naar het eerste elftal promoveerde. Als echt jeugdproduct van Brugge heeft de Belgische U18-international zijn contract bij het Venetië van het Noorden verlengd tot juni 2026.

Met deze contractverlenging krijgt hij de kans om de Challenger Pro League onder leiding van Robin Veldman beter te leren kennen. Hij kwam slechts één keer in actie in het professionele voetbal, voor 18 minuten. Hij zal nu waarschijnlijk snel de U19-selectie van de club verlaten.