Moet Club Brugge afscheid nemen van toptalent? 'Aanvaller op weg naar bekerwinnaar in eigen land'

Benjamin Thoresen Faraas kwam twee jaar geleden voor niet minder dan 850.000 euro naar Club Brugge. Nu lijkt de jonge Noor op weg naar een nieuw avontuur en een terugkeer naar eigen land.

Benjamin Thoresen Faraas is een van de vele talenten bij Club Brugge die momenteel het mooie weer maakt bij Club NXT. Een doorbraak naar de A-kern zat er tot op heden nog niet in voor de schaduwspits.

De 19-jarige Noor kwam als 17-jarige over van HamKam in eigen land en kon toen al de nodige adelbrieven voorleggen. De Noorse jeugdinternational speelde al meermaals bij de U17 en U19 van zijn land.

Benjamin Faaras (19) er i ferd med å vende tilbake til norsk fotball. Fredrikstad er klubben som jobber med å fullføre en overgang for stortalentet.https://t.co/qTtRwNgIdw — Eirik Nesset Hjelvik (@EirikNH) January 18, 2025

Bij Club NXT doet hij het overigens ook prima. Dit seizoen speelde hij al zestien wedstrijden en daarin kwam hij tot een doelpunt en een assist. Qua speelminuten heeft hij net niet de helft van de minuten gespeeld tot dusver.

Terugkeer naar Noorwegen?

Toch lijkt zijn verhaal op Jan Breydel stilaan geschreven. Volgens Noorse bronnen zou hij een terugkeer naar eigen land kunnen en mogen ambiëren.

Hij zou namelijk volgens TV2 naar Frederikstad kunnen. Dat is een team uit het hoogste voetbalniveau in Noorwegen en hij zou er ook meteen in de A-kern kunnen spelen. Club Brugge kan mogelijk nog een aardig zakcentje voor hem vangen.