Vertrek van Skov Olsen bij Club Brugge doet hem helemaal niks: "Zijn vervanger staat al klaar"

Club Brugge nam deze week afscheid van Andreas Skov Olsen. Hij speelt de komende jaren voor Wolfsburg.

Wolfsburg legde 14 miljoen euro op tafel voor Andreas Skov Olsen. Een mooi bedrag, maar Club Brugge moest hier toch meer uit kunnen halen?

“Hij liep al een jaar te zeiken dat ie weg wou”, vertelt Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg. “Als er dan een club met een zak geld passeert, dan moet je hem zijn zin geven. Zo zit het moderne voetbal nu eenmaal in elkaar.”

Boskamp had het niet hoog op met de Deen. “Skov is een leuke voetballer, maar veel te onregelmatig. In één wedstrijd op de zes haalde hij zijn topniveau.”

Club Brugge zal van zijn vertrek niet veel merken, zo oordeelt de Nederlander nog. “Zijn vertrek is misschien wel een verlies voor het Belgisch voetbal, maar bij Club gaan ze hem niet echt missen. Met Talbi staat zijn vervanger al klaar. Dan heb je als club prima gewerkt.”

Wolfsburg speelt dit weekend de topper tegen Bayern München. Het is uitkijken of Skov Olsen tegen Vincent Kompany en co al in actie komt.