Analisten héél streng voor rode kaart: "Machtsmisbruik"

Luka Vuskovic verscheen deze week voor het Disciplinair Comité. Daar kreeg hij uitsluitsel over zijn rode kaart van afgelopen weekend. Daardoor is hij er tegen Antwerp niet bij voor zijn team.

Luka Vuskovic moest deze week voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal verschijnen, omwille van zijn rode kaart van afgelopen weekend tegen STVV. Hij kwam toen te dicht bij Lawrence Visser volgens de ref.

Het Disciplinair comité sprak één speeldag schorsing, twee met uitstel en 2.000 euro boete uit als sanctie voor Vuskovic. Westerlo ging niet in beroep tegen de straf, waardoor de verdediger er niet bij zal zijn tegen Antwerp zondagavond.

🟥 | De potjes koken nog over na het laatste fluitsignaal. 😳 #WESSTV pic.twitter.com/a5O3mssGfa — DAZN België (@DAZN_BENL) January 11, 2025

Normaal gezien zou hij voor een eerdere gele kaart in de wedstrijd ook geschorst worden omdat het zijn vijfde gele kaart van het seizoen was, maar er is een regel in het bondsreglement waardoor die gele kaart komt te vervallen als registratie bij een latere rode kaart.

Machtsmisbruik?

Daardoor blijft het voorlopig bij één speeldag schorsing. "De rode kaart voor Vuskovic? Daar revolteer ik tegen", aldus Filip Joos in Extra Time. "Hij kwam er gewoon bij staan en kreeg meteen geel. Mag ik dit machtsmisbruik noemen?"

Sam Kerkhofs pikte meteen in: "Het was ook na de match. Tijdens de wedstrijd kan je nog zeggen dat je de baas moet zijn, maar na de match zeg je gewoon tegen zo'n speler dat hij naar binnen moet gaan."