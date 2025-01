César Huerta, de man die Anderlecht-fans doet watertanden en die lang met hen ging vieren: "Rabona's, omhalen... daar hou ik van"

César Huerta maakte tijdens zijn invalbeurt tegen Kortrijk meteen indruk op de Anderlechtfans. Zijn eerste actie was spectaculair: hij dribbelde zijn tegenstander voorbij en gaf een voorzet met een 'rabona', een pass achter het steunbeen.

In blessuretijd bekroonde de Mexicaan zijn optreden door de 0-2 binnen te tikken en zo de overwinning veilig te stellen. Na de wedstrijd sprak Huerta met enthousiasme over zijn debuut.

Daarvoor had hij wel persverantwoordelijke Mathias Declercq nodig, want zelf is hij het Engels nog niet machtig. Voorlopig heeft hij binnen de groep wel genoeg jongens die Spaans met hem kunnen spreken: Vazquez natuurlijk, maar ook Stroeykens, Dolberg, Augustinsson en Simic kunnen met hem praten.

Ik hou ervan om technische hoogstandjes te doen

Het vergemakkelijkt zijn integratie, al is hij nu al een publiekslieveling. En dat was hij al voor hij één minuut speelde. "Ik ben supergelukkig. De ploeg werkte hard en had het lastig om het verschil te maken. Het voelde als het juiste moment om mijn eerste minuten te maken. Ik voel me welkom hier; de groep heeft me fantastisch ontvangen."

Zijn opvallende ‘rabona’ was voor Huerta geen verrassing. "Ik hou ervan om technische hoogstandjes te doen, zoals rabona’s en omhalen. Ik ben een speler die zich graag amuseert op het veld. Rabona's, omhalen... dat doe ik graag", legde hij uit. Zijn doel? "Ik wil zo snel mogelijk mijn beste niveau bereiken om de ploeg te helpen."

Ook de band met de fans viel op. Na zijn goal vierde Huerta minutenlang met de supporters. "Ik wilde hen bedanken voor hun steun. Het feit dat ze zo dicht bij het veld zaten, gaf me het gevoel om mijn vreugde met hen te delen", zei hij.

Huerta ziet zijn overstap naar Europa als een belangrijke stap. "Ik ben trots om een van de eerste Mexicanen te zijn die deze kans krijgt. Het is een verantwoordelijkheid. Als ik het hier goed doe, hoop ik dat meer Mexicanen mijn voorbeeld volgen", verklaarde hij.