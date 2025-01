KV Kortrijk gelooft vol in winst tegen Anderlecht vandaag: "Dat is mijn grootste nachtmerrie"

Brecht Dejaegere (33) is na een succesvolle carrière bij AA Gent, Toulouse en Charlotte FC terug bij KV Kortrijk, de club waar het voor hem in 2011 allemaal begon. De middenvelder wil zijn ploeg helpen om uit de degradatiezone te komen, ondanks de zware situatie waarin de club zich bevindt.

Dejaegere voelt de verantwoordelijkheid om scherpte in het team te brengen. Met negen wedstrijden te gaan, waaronder vijf tegen ploegen uit de top zes, blijft hij strijden voor de veilige twaalfde plaats.

“Met 27 punten die nog te verdienen zijn, is een kloof van zes punten haalbaar", zegt hij optimistisch in De Zondag. De wedstrijden tegen directe concurrenten zoals Westerlo, Cercle en OHL worden cruciaal.

Dejaegere benadrukt dat hij niet denkt aan de degradatie-play-offs. “Het is mijn grootste nachtmerrie. Ik wil alleen maar denken aan die twaalfde plaats Er zijn nog altijd 27 punten te verdienen, als we eens een reeks kunnen neerzetten en een positieve vibe kunnen creëren, dan is een kloof van 6 punten toch haalbaar? Ook omdat al is gebleken dat in deze competitie iedereen van iedereen kan winnen. Dus ook KV Kortrijk van Anderlecht zondag en van Club Brugge volgende week."

Ondanks de stress van de degradatiestrijd heeft Dejaegere geen spijt van zijn terugkeer. “Het voelt anders dan voor titels of promoties spelen, maar de druk is vergelijkbaar. Wat het zwaar maakt, is mijn sterke band met Kortrijk. Die clubliefde zorgt voor extra druk, maar ook voor extra motivatie.”

Zijn terugkeer staat in het teken van vechten voor het voortbestaan van de club. “Ik ben hier om mijn steentje bij te dragen", besluit Dejaegere. "Het zou anders zijn als ik nu bij Beerschot had gespeeld, bijvoorbeeld. Dan was de clubliefde, zoals bij de meeste spelers, minder groot. Want weet je, eigenlijk zorgt de band met Kortrijk bij mij voor het meeste druk.”