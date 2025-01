Thorgan Hazard staat er nu weer helemaal bij Anderlecht en weet maar al te goed wie hij een ferme bedanking schuldig is

Even ging heel Anderlecht uit zijn dak. Het kon niet op met de pret toen Thorgan Hazard scoorde. Uitgerekend hij, de man die RSCA al die maanden zo hard gemist had.

Voor Thorgan Hazard is 19 januari 2025 een dag die hij niet snel zal vergeten. "Ik had er veel zin in. Het is een lange weg geweest. De mensen van de medische staf hebben mij altijd gesteund en verdienen hiervoor een bedanking", wilde hij hen zeker vermelden. "Het is niet gemakkelijk geweest, maar ik heb hard gewerkt en dat heeft geloond. Iedereen binnen de ploeg is geweldig geweest voor mij, daarom dat we zo samen vierden."

Dat was inderdaad een prachtig moment. Het was ook wel tijd om nog een keer die rol van titularis te claimen. "Ik had tegen de coach gezegd dat ik mij al een paar dagen klaar voelde voor een basisplaats. Mooi dat ik meteen kon scoren bij mijn eerste bassisplek in acht maanden. Ik ben blij dat ik de ploeg heb kunnen helpen met een doelpunt."

Nooit gemakkelijk in Kortrijk

Dat had Anderlecht broodnodig, want een uur lang was het moeilijk om tempo te maken en kansen te creëren. "Het is hier in Kortrijk nooit gemakkelijk, op dit kleine veld. Het belangrijkste is de overwinning en dat ik er een goed gevoel aan over heb gehouden." In die optiek kan deze verplaatsing op alle gebied een groot succes genoemd worden.

De international is er wel niet de man naar om de ogen te sluiten voor de dingen die beter kunnen. "We hadden er met elf tegen tien nog meer uit kunnen halen, maar na die 0 op 9 was het nodig om eens te winnen." Het was één van die momenten waarop enkel het resultaat voorop stond. Anderlecht kan hier nu verder op bouwen en een mindere periode achter zich laten.

Thorgan Hazard voelt zich prima in systeem

Hazard voelt zich alvast weer prima in zijn vel, ook door de veldbezetting die nu gehanteerd wordt. "Omdat we met vijf achterin spelen, kan ik iets hoger staan en de ruimtes opzoeken. Ik heb dus een iets vrijere rol."