Anderlecht komt goed weg: reglementen in Kortrijk niet gevolgd

RSC Anderlecht ging op bezoek bij KV Kortrijk winnen met 0-2. Achteraf was er wel wat te doen over een aantal zaken. Zo ook onder meer over de tweede gele kaart voor Joao Silva én over de vrije trap die erop volgde.

Kortrijk-coach Yves Vanderhaeghe stipuleerde heel duidelijk dat er toch dingen gebeurden die niet zouden mogen gebeurd zijn. "Kijk, ik kan leven met die eerste gele kaart, maar die tweede... Het buikgevoel is helemaal weg."

Vanderhaeghe kaart iets aan

"De theorie is inderdaad dat hij geel moet geven, maar voor mij was dit niet nodig. Als we de theorie helemaal volgen, moest de goal van Anderlecht ook afgekeurd worden, want volgens de regels mag er niemand op een meter van de muur staan. Ze stonden in mijn muur hé!"

Wat blijkt nu als we gaan kijken naar de 'regels van het voetbalspel', een boek van de Belgische voetbalbond? Dan zien we op bladzijde 116 bij regel 13 over de vrije schoppen ... dat Yves Vanderhaeghe gelijk heeft.

Reglement is duidelijk

Daar waar drie of meer verdedigende spelers een muur vormen, moeten alle aanvallende spelers tenminste op 1 m afstand van de muur plaats nemen tot de bal in het spel is.

Indien, wanneer een vrije schop genomen wordt, een tegenspeler zich op minder dan 1 m afstand bevindt van de muur, opgesteld door drie of meer verdedigende spelers, dan wordt een indirecte vrije schop toegekend voor de verdediging.