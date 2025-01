Club NXT begint het nieuwe jaar sterk, maar ziet cruciale speler uitvallen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club NXT is goed begonnen aan het nieuwe jaar. De jonge ploeg van blauw-zwart won met 1-3 op het veld van Lierse dankzij een sterke eerste helft. Toch was er ook slecht nieuws...

Club NXT begon dominant en claimde meteen het balbezit. Blauw-zwart bleef aandringen, en na een rebound van Lenn De Smet stond het verdiend 0-1. Kort voor de rust verdubbelde diezelfde De Smet de score.

Een bijzonder moment was de tweede goal van Club NXT. Liam De Smet gaf de assist en zijn tweelingbroer Lenn maakte het af. “Dat is speciaal, zeker met onze familie erbij. Na de match gaf ik hem een knuffel, iets wat niet vaak gebeurt”, aldus Lenn in Het Nieuwsblad.

In de tweede helft kreeg Lierse meer grip op de wedstrijd. Mpanzu kopte de aansluitingstreffer binnen.

Knieblessure

Toch werd de overwinning van NXT overschaduwd door de blessure van aanvoerder Amine Et Taïbi. Hij moest vroegtijdig gewisseld worden met een knieblessure. Het is nog onduidelijk hoe lang hij out zal zijn.

Met de overwinning staat Club NXT weer vijfde. “We willen in de top zes blijven en de beste beloftenploeg van België zijn", zei Lenn De Smet. “Hopelijk bouwen we hierop voort.”