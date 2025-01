De verrassing in 2025 bij Anderlecht, dat is heel makkelijk: en te bedenken dat dit zelfs niet eens zijn beste positie is!

Ondanks de terugkeer van Moussa N'diaye in de basisopstelling, was Ali Maamar nog steeds aanwezig. De linksback speelde opnieuw een volledige wedstrijd, enkele dagen nadat hij een van de beste spelers was van de Brusselaars tegen Antwerp.

Als je ons had gevraagd welke spelers van RSCA Futures zouden doorbreken in 2025, zou de naam van Ali Maamar waarschijnlijk niet als eerste in ons opkomen. Zonder slecht te zijn, was Maamar vrij discreet in vergelijking met spelers als Tajaouart, Engwanda of De Cat.

Maar hier is het: afgelopen zondag was het niet echt een verrassing dat Ali Maamar door David Hubert aan de linkerkant werd opgesteld. Zelfs de terugkeer van Moussa N'diaye heeft hem niet op de bank doen belanden, de Senegalees stond centraal. "In het begin had ik het uiteraard niet verwacht. Maar vanaf het moment dat de coach me nodig heeft, ben ik klaar, of het nu bij de Futures is of in het eerste elftal", verklaarde hij na de wedstrijd in Kortrijk.

Maamar terug links door gebrek aan beter?

Het meest indrukwekkende aan Maamar's prestaties is dat hij niet... op zijn beste positie speelt, dat is op de rechtsback. "Ik denk dat ik nog veel meer kan bijdragen aan het team op rechts", erkent de jonge speler uit Neerpede. "Maar als het om het blazoen van Anderlecht gaat, maakt het niet uit of het links, rechts of in het midden is, ik zal me volledig geven."

Zijn relatie met David Hubert, die hij al lang kent, helpt ook bij zijn integratie in het eerste elftal, die soepel verloopt. "De rest van het team heeft me ook op mijn gemak gesteld. Natuurlijk is er een verschil in intensiteit, dat ik meteen op de training heb gevoeld", verduidelijkt Maamar.

"De coach heeft enorm veel vertrouwen in me en dat heeft me ook geholpen. En ja, het is nu de bedoeling dat ik bliijf staan. Het is een grote eer voor mij om voor Anderlecht te spelen en het was ook mijn eerste doel om in de A-ploeg te belanden", besluit vervolgens de sensatie van dit begin van het jaar bij Sporting.