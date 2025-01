Hein Vanhaezebrouck ziet het niet positief uitdraaien voor Standard: "Als dat lukt, mag Leko wat mij betreft de trainer van het jaar zijn"

Met de statistieken van een team dat vecht om in de hoogste klasse te blijven, staat Standard aan de poort van de top 6. Volgens Hein Vanhaezebrouck kan Ivan Leko tot Trainer van het Jaar worden verkozen als hij erin slaagt om de Rouches te kwalificeren voor de Champions Play-Offs.

Deze zondag behaalde Standard zijn eerste 6/6 van het seizoen op het veld van Sint-Truiden. Een succes dat de Rouches wat veiliger stelt van de rode zone, maar ook terugbrengt tot een punt van KAA Gent en de zesde plaats.

Maar we kennen de moeilijkheden die Standard dit seizoen heeft. Met een kern bestaande uit jonge, en vaak gehuurde spelers, heeft Standard de slechtste aanval van de competitie, met vijftien doelpunten in tweeëntwintig wedstrijden.

"Standard scoort het minst van de hele competitie. Schiet het minst vaak op doel. Heeft de minste passes in het laatste derde van het veld. Heeft de minste corners. En telt de meeste corners tegen", overloopt Hein Vanhaezebrouck nog even bij Het Nieuwsblad.

Ivan Leko, trainer van het jaar?

De voormalige coach van KAA Gent benadrukt dat Standard niet heeft gescoord in de helft van de wedstrijden (11/22). "In elf matchen heeft Standard niet gescoord! Dat is even slecht als Kortrijk. Dat zijn allemaal cijfers van degradatieploegen."

Hein Vanhaezebrouck ziet dat, vooral met de zware kalender, het nog moeilijke weken worden voor Leko. "Ik kan niet geloven dat ze nog in de Champions’ Play-offs eindigen. Als dat lukt, mag Leko wat mij betreft de trainer van het jaar zijn. Het is véél makkelijker voor Nicky Hayen of Thorsten Fink om kampioen te spelen met Club Brugge of Genk dan voor Leko om bij de eerste zes te eindigen."