"Ik zou er zo tien kunnen opnoemen": Gert Verheyen verrast met uitspraak over Gouden Schoen

Nog eventjes geduld voor de Gouden Schoen. Die wordt op 4 februari uitgereikt in het Casino Silt van Middelkerke.

Voor heel wat waarnemers is er maar één optie voor de Gouden Schoen dit jaar: nagenoeg iedereen schuift Hans Vanaken naar voren als topkandidaat.

Al is het natuurlijk een gevaarlijke situatie, waarbij hij gewoon door zijn constant hoog niveau door mensen die mogen stemmen ook niet meer als bijzonder ervaren wordt.

“Hem blijven erkennen, zodat hij geen zin had om weg te gaan, dát heeft Club heel goed gedaan”, vertelt Gert Verheyen aan Het Laatste Nieuws.

Met zijn derde Gouden Schoen zou hij zijn voet naast Jan Ceulemans zetten. “Maar díe vergelijking mag je niet maken. Want dan zijn er een hoop mannen die geen Gouden Schoen verdienden. Ik zou er zo tien kunnen opnoemen.”

Volgens Jelle Vossen moet je ook rekening houden met de eerste stemronde van Puertas. Verheyen vreest dan weer de tweede beurt van Tzolis. “Je zou Tzolis oldschool kunnen noemen. Eens niet zo'n buitenspeler die met zijn 'actietje' naar binnen komt om te sjotten naar doel... Tzolis is niet echt een flankspeler. Meer een spits. En daarom is ie ook zo goed. Plus: hij heeft tenminste statistieken.”

Het wordt afwachten tot 4 februari om te weten wie de opvolger van Toby Alderweireld zal worden. Nog eventjes geduld dus...