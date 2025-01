Ongezien! De Ketelaere doet beter dan De Bruyne en reageert op nieuwe krachttoer: "Daar is mee gelachen"

Charles De Ketelaere blijft indruk maken in de Champions League. Tegen Sturm Graz was de 23-jarige Rode Duivel goed voor een goal en een assist in de 5-0-zege van Atalanta. Daarmee staat zijn teller in deze CL-campagne op vier goals en vijf assists, een unicum voor een Belgische speler.

Met negen doelpunten en assists onttroont De Ketelaere zelfs Kevin De Bruyne, die in 2023 acht keer rechtstreeks betrokken was bij goals tijdens Manchester City’s winnende CL-campagne. “Het is duidelijk dat ik me goed voel en ik hoop zo verder te doen", zei CDK.

Assistkoning

Atalanta is dankzij de overwinning verzekerd van minstens de tussenronde en trekt op de slotspeeldag naar FC Barcelona. De Ketelaere is momenteel ook de assistkoning van deze Champions League-editie met vijf stuks. Zijn totale bijdrage van negen goals en assists plaatst hem tussen grote namen zoals Lewandowski en Guirassy. “

Met nog FC Barcelona uit, waren vooral de drie punten van tel", benadrukte hij. “Maar het was ook een sterke wedstrijd van ons waarin we de fans plezierden met mooi voetbal.”

De Rode Duivel werd geschaduwd in de wedstrijd, met onder andere landgenoot Dimitri Lavalée die hem nauw in de gaten hield. Toch kon niemand hem stoppen, wat hem opnieuw de trofee van man van de match opleverde. “Over die trofee is al gelachen in de kleedkamer", lachte De Ketelaere. “Bij Young Boys Bern kreeg ik hem niet, ondanks mijn twee goals en drie assists. Dat zorgde voor wat grapjes.”

De cijfers van Atalanta zijn even indrukwekkend: ze scoorden in zeven wedstrijden 18 keer en kregen slechts vier tegendoelpunten. “We trekken naar Barcelona met als doel in de top acht te eindigen", zei De Ketelaere vol vertrouwen.