Club Brugge-speler hoopt zijn carrière nieuw leven in te blazen bij Lokeren-Temse: "Ik ben ervan overtuigd dat ik veel van hem kan leren"

Daniel Perez is klaar voor een nieuwe kans bij KSC Lokeren-Temse. Na een moeilijke periode bij Club Brugge, waar hij nauwelijks speelminuten maakte, hoopt Perez zich nu te bewijzen in de Challenger Pro League.

Perez begon zijn profcarrière in Venezuela bij Metropolitanos FC en kwam in januari 2021 naar Club Brugge. Daar speelde hij aanvankelijk voor Club NXT, maar zijn kansen op het hoogste niveau bleven beperkt.

Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan KV Oostende, waar hij zes doelpunten scoorde. Na zijn terugkeer bij Club Brugge was het echter opnieuw moeilijk om in de ploeg te komen. “Het aantal speelminuten was heel beperkt”, vertelt Perez in Het Nieuwsblad.

Toen Lokeren-Temse met een voorstel kwam, twijfelde hij geen moment. "Ik ben amper 23 en wilde geen hele week trainen om dan op de bank te zitten. Lokeren-Temse bood me de kans om te spelen, en ik hoop hier de minuten te krijgen die ik nodig heb.”

Bij zijn nieuwe club voelt Perez zich meteen goed. “Ik ken de reeks en de tegenstanders, en ik ben conditioneel klaar om te spelen. Als spits word je afgerekend op doelpunten, maar ik voel geen extra druk. Ik wil gewoon mijn best doen en aan iedereen laten zien wie ik echt ben."

Perez kijkt ook uit naar de samenwerking met zijn nieuwe teamgenoten, vooral met Radja Nainggolan, die deze week werd toegevoegd aan de selectie. “We trainden al samen, en ik was echt onder de indruk van hoe hij het spel kan lezen en sturen. Ik ben ervan overtuigd dat ik veel van hem kan leren.”