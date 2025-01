Dit is wanneer Union SG in een nieuw stadion verwacht te spelen: "In een gunstig scenario..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union Saint-Gilloise wacht nog steeds op vooruitgang in verband met hun nieuwe stadion. CEO Philippe Bormans heeft zich hierover uitgesproken.

Tegen Braga staat Union voor de 50e Europese wedstrijd in hun geschiedenis. Een mooie mijlpaal die een beetje leeg zal klinken in Koning Boudewijnstadion. De Unionisten zijn zich bewust van de situatie en proberen er het beste van te maken.

"Het zou een unieke sfeer creëren om in ons eigen stadion te spelen, maar we kregen bijvoorbeeld ook kippenvel in het Heizelstadion, na onze late overwinning tegen Nice. Ik speel daar graag", verklaarde Sébastien Pocognoli tijdens een persconferentie volgens Het Nieuwsblad.

Stap voor stap

Binnen de club wachten ze vooral op de mogelijkheid om zich te vestigen op de Bemptsite, de locatie die al enige tijd is gekozen voor het nieuwe stadion. Nu is het wachten op de vorming van de Brusselse regering.

"Pas als alle lichten op groen gaan, kan er geleidelijk aan worden overgegaan tot het aankopen van de gronden en het aanvragen van de bouwaanvraag en vergunningen", vat Philippe Bormans samen. Het zal dus nog wat tijd vergen voordat het nieuwe stadion er staat.

De voorzitter waagde zich zelfs aan een schatting: "Als je daar ook nog eens het bouwproces bij rekent, dan zouden we in een gunstig scenario over twee tot drie seizoenen het nieuwe stadion kunnen inhuldigen."