📷 OFFICIEEL Na enkele mindere weken verlaat sterkhouder Royal Antwerp FC

De deal hing al eventjes in de lucht, maar is nu officieel. Jacob Ondrejka verlaat Royal Antwerp FC.

Via zijn officiële kanalen bevestigt Royal Antwerp FC dat Jacob Ondrejka de club verlaat. Hij trekt naar het Italiaanse Parma, waar Mandela Keita al aan de slag is.

De Zweedse winger werd de voorbije dagen al in Italië gespot om zijn transfer helemaal rond te krijgen. De deal die Antwerp aankondigt is dan ook helemaal geen verrassing.

Met de transfer zou zo’n 7 miljoen euro gemoeid zijn. Hij lag nog tot 2028 onder contract op de Bosuil, maar kiest nu voor een andere uitdaging.

The Great Old betaalde zelf 1,5 miljoen euro voor Ondrejka. Hij werd indertijd in zijn thuisland weggeplukt bij Elfsborg.

Dit seizoen begon de Zweed bijzonder sterk, met 7 goals en 5 assists, maar de laatste weken liep het veel minder vlot voor hem. “Thanks for all, Jacob, and good luck in Italy”, klinkt het bij Antwerp.