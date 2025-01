Pep Guardiola komt met deze boodschap over laatste match in Champions League tegen Club Brugge

Manchester City moet op de slotspeeldag in de Champions League vol aan de bak. En dat tegen Club Brugge dan nog.

Manchester City is in de Premier League beter aan het spelen, maar in de Champions League staat de ploeg van trainer Pep Guardiola op het randje van de uitschakeling.

De Citizen gaven een 0-2-voorsprong op bezoek bij Paris Saint-Germain nog uit handen. Er werd met 4-2 verloren, waardoor de slotwedstrijd tegen Club Brugge van cruciaal belang wordt.

“Zij waren beter”, klonk het in de analyse van coach Guardiola bij Het Laatste Nieuws. “Door hun valse spits hadden ze een speler extra in het centrum. PSG was beter in de duels, het balbezit... We hadden daar geen antwoord op.”

City valt voorlopig uit de top 24. Het moet dan ook winnen van Club Brugge om zich alsnog te kwalificeren, terwijl blauwzwart aan een punt genoeg heeft.

Guardiola voelt nu al dat het aartsmoeilijk wordt. “We hebben één laatste kans. Daarin moeten we het doen, in eigen huis met onze fans. Als we ons niet kwalificeren, verdienden we dat ook niet. Dat is de realiteit. It is what it is.”