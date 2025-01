Rode Duivel kiest niet Kevin De Bruyne als beste Belg ooit in de Premier League: "Hij was gewoon een ander type"

Kevin De Bruyne is al jaren het uithangbord van België in de Premier League. Bij de Rode Duivels vindt zeker niet iedereen hem de beste Belg ooit in Engeland.

Bij PlaySports hebben ze enkele prangende vragen afgevuurd op Timothy Castagne. De verdediger heeft zijn strepen bij de Rode Duivels ook al verdiend ondertussen en hij is zelf actief in de Premier League. Daarom was hij ook de ideale man om aan te vragen wie de beste Belg ooit in deze competitie is. Hij heeft gekozen voor Eden Hazard.

"Ik was aan het twijfelen tussen Hazard en De Bruyne. Eden is gewoon een andere type voetballer", besluit Castagne. Ook bij één van de andere vragen haalde Castagne de nationale ploeg aan. Er werd hem ook gevraagd wat de beste ploeg is waar hij in gespeeld heeft. "België na het WK van 2018, want iedereen was in vorm en fit."

Castagne haalt beste match ooit aan

Een antwoord dat we zeker kunnen begrjipen. De beste wedstrijd die Castagne ooit zelf speelde, was er - jammer genoeg voor ons land - geen voor de nationale ploeg. Het was ook geen match in competitieverband. "We wonnen met Atalanta met 3-0 tegen Juventus in de Coppa Italia. Ik scoorde toen ook." Dat is voor Castagne dus zijn beste match ooit.

Je raadt nooit wie hij kiest als beste trainer… 🤷‍♂️🤔 pic.twitter.com/ojA3D8qLVe — Play Sports (@playsports) January 23, 2025

Wanneer gepolst werd naar zijn beste trainer ooit, is de ex-speler van RC Genk slim genoeg om zijn huidige coach naar voren te schuiven. Dat is Marco Silva. "Die heeft het tactische onder de knie maar is ook een peoplemanager", looft de flankverdediger van Fulham de Portugees. Dat is immers lang geen vanzelfsprekende combinatie.

Castagne looft zijn trainer bij Fulham

"Ik heb trainers gehad die tactisch sterk waren maar niet zo'n goede relaties bouwden. Dan waren er ook trainers die dat wel goed deden maar tactisch niet zo sterk waren. Marco kan beide", besluit Castagne.