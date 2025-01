📷 "Wouter Vrancken was de schuldige": 'Transfer in stroomversnelling na vertrek van trainer'

Wouter Vrancken is geen trainer meer bij KAA Gent. Dat opent blijkbaar deuren om een transfer rond te krijgen.

Het was duidelijk dat Dante Vanzeir niet paste in het spelsysteem van Wouter Vrancken, al was er wellicht nog meer tussen de twee aan de hand.

Transferjournalist Sacha Tavolieri laat op zijn sociale media weten dat Wouter Vrancken de schuldige was om de komst van Vanzeir te vertragen.

Er zou ondertussen een persoonlijk akkoord zijn met de speler. Hij zou vandaag nog in de Verenigde Staten vertrekken richting ons land.

Ook beide clubs zouden zo goed als rond zijn met elkaar. New York Red Bulls zou akkoord gaan met een transfersom van 2 à 3 miljoen euro.

Na de blessure van Max Dean was een nieuwe spits een absolute noodzaak voor de Buffalo’s. KAA Gent mikte ook op Rwan Cruz van Ludogorets, maar die viel te duur uit.

🇧🇪 Wouter Vrancken was the point that slowed down Dante Vanzeir’s who wanted to come back in Belgium this window.

🔵🦬 #KAAGent management has never doubted the priority of this matter. #mercato #JPL ⤵️🇺🇸 #NYRBII https://t.co/hJ4Hv6seqX pic.twitter.com/suRrE4MgtL — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 23, 2025