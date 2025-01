KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers voor één belangrijk ding met oog op wedstrijd tegen Westerlo

Zaterdag neemt KRC Genk het op tegen KVC Westerlo in 't Kuipje. Genk-coach Thorsten Fink is op zijn hoede en heeft zijn tegenstander al goed geanalyseerd.

KRC Genk trekt zaterdagnamiddag naar Westerlo. De leider tegen een club die het momenteel moeilijk heeft en, misschien verrassend, in de gevarenzone zit.

Westerlo begon fantastisch aan het seizoen, maar zakte nadien terug. De Kemphanen blijven mooi en goed voetbal brengen, alleen blijven de punten bijna iedere week uit, en dat is nu net het belangrijkste.

"Ze spelen heel goed voetbal. Zij hebben de meeste voorzetten van heel de competitie, en ook hun data wat betreft omschakelingen zijn top. Het zal een moeilijke wedstrijd worden, omdat Westerlo een betere ploeg is dan hun puntenaantal doet uitschijnen", beseft ook Genk-coach Thorsten Fink volgens Het Belang van Limburg.

De ziekenboeg is zo goed als leeg, zoals al bijna het hele seizoen het geval is. Enkel Yira Sor is nog steeds out. Aanwinst Yaimar Medina speelt naar alle waarschijnlijkheid nog niet.

"We hebben een speler op die positie nodig, maar hij heeft tijd nodig. Laten we kijken hoe snel hij zich kan aanpassen. Misschien dat hij wel in de selectie zal zitten, maar het zal ervan afhangen wie er allemaal fit is", besluit Fink.