"Terug thuis": Besnik Hasi heeft wel heel bijzondere boodschap klaar

KV Mechelen speelt zondag op bezoek bij RSC Anderlecht. Het is negen jaar geleden dat hij vertrok in het Lotto Park.

Van 2014 tot 2016 was Besnik Hasi coach van RSC Anderlecht. Hij pakte er een titel, verloor een bekerfinale en overwinterde Europees twee keer.

Negen jaar keert hij voor het eerst als trainer terug naar Anderlecht, maar dan als coach van de bezoekers. Het wordt hoe dan ook een bijzonder weerzien.

“Anderlecht blijft altijd speciaal voor me. Het is mijn tweede thuis. Ik heb er bijna 15 jaar van mijn leven doorgebracht”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Eerst als speler, dan als assistent-coach en dan als hoofdcoach.”

Hasi heeft veel gegeven aan Anderlecht, maar kreeg er ook veel terug. “Er is veel veranderd, maar de club blijft. Ik kom zondag terug thuis. Hoe het zal voelen, zal ik na de match kunnen zeggen.”

Hoe de kaarten liggen, daar is Hasi duidelijk over. “Ik hoop dat we daar een goede match gaan spelen. We verkeren niet in de beste vorm, maar we hebben al bewezen dat we goed zijn tegen goede ploegen.”

Met Leander Dendoncker speelt er bij Anderlecht nog iemand uit hetzelfde tijdperk. “Enkele weken terug zag ik ook Dennis (Praet, red.) terug. Dat is altijd fijn. Ik heb die jongens zien groeien”, besluit de trainer van Malinwa.