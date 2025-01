Cedric Hatenboer reageert op interesse van Anderlecht en... stuurt héél duidelijk signaal de wereld in

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht is in de markt voor Cedric Hatenboer. De Belgische recordkampioen heeft af te rekenen met Nederlandse interesse. De 19-jarige middenvelder heeft ondertussen zelf gereageerd op de geruchten.

RSC Anderlecht deed al een bod van anderhalf miljoen euro op Cedric Hatenboer. Excelsior Rotterdam is echter héél duidelijk: Hatenboer mag vertrekken… als er er twee miljoen euro op tafel komt.

De Kralingers zijn ervan overtuigd dat ze hun slag zullen thuishalen. Anderlecht is overigens niet de enige geïnteresseerde club. Ook Feyenoord, PSV en FC Twente strijden mee om zijn handtekening.

Al moet het wel gezegd: paars-wit is voorlopig de enige die ook een formeel bod heeft uitgebracht. Al werd dat ook meteen geweigerd.

"Het is leuk dat er clubs interesse tonen", aldus Hateboer in de Nederlandse media. "Ik heb de voorbije maanden enorme stappen gezet. Ik denk dat ik klaar ben voor een nieuwe stap in mijn carrière."

Ik blijf liefst in Nederland voetballen

Al lijkt Anderlecht nog werk te hebben om hem te overtuigen. "Of ik een voorkeur heb? Dat zal de tijd uitwijzen. Al blijf ik liefst in Nederland voetballen."