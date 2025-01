Niet Anderlecht, maar toch een link met Brussel: 'voormalige coach van Union wil Siebe Van der Heyden halen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Siebe Van der Heyden kan weer terechtkomen bij Alexander Blessin, zijn voormalige coach van bij Union. De onderhandelingen zijn opgestart.

Siebe Van der Heyden heeft een moeilijke eerste seizoenshelft doorgemaakt bij Mallorca. De voormalige speler van Union heeft dit seizoen slechts aan twee wedstrijden in La Liga deelgenomen: een wedstrijd waarin hij 90 minuten mocht blijven staan en een andere waarin hij slechts 6 minuten speelde.

Het is dan ook begrijpelijk dat de Belgische verdediger nadenkt over een vertrek. Volgens Het Nieuwsblad staat de Rode Duivel op het lijstje bij St. Pauli, momenteel op de 13e plaats in de Duitse competitie.

Dit is het team waar Alexander Blessin nu trainer is. Hij was coach van Union tussen 2023 en 2024. Hij zou dus zijn voormalige trainer kunnen tegenkomen.

De afgelopen weken was er ook interesse van Anderlecht, maar hier wordt niet meer over gepraat. Deze transfer zou hem de kans geven om een nieuwe competitie te ontdekken. Het blijft afwachten of er een akkoord kan worden bereikt.