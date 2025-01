Scheidsrechter van de wedstrijd tussen Club Brugge en Manchester City is bekend: een trieste herinnering voor de Rode Duivels, maar een veel betere voor Anderlecht

UEFA heeft zijn scheidsrechtersaanduidingen onthuld voor de Champions League-wedstrijden. Club Brugge heeft de Spanjaard José Maria Sanchez toegewezen gekregen.

Morgen zullen Club Brugge en Manchester City strijden om een plek bij de top 24, een wedstrijd die aan beide kanten van het Kanaal en zelfs in heel Europa goed gevolgd zal worden, gezien de belangen die het met zich meebrengt.

De UEFA heeft vandaag aangekondigd dat de wedstrijd zal worden gefloten door José Maria Sanchez. Een 41-jarige Spaanse scheidsrechter die gewend is aan grote wedstrijden. Dit seizoen heeft hij drie Champions League-wedstrijden gefloten (Dortmund - Celtic, Bratislava - AC Milan en Brest - PSV).

In zijn carrière heeft hij maar liefst 192 wedstrijden in La Liga gefloten. Hij was trouwens de scheidsrechter van de Clasico in oktober, waar FC Barcelona met 0-4 won op het veld van Real Madrid.

De Belgische clubs hebben niet te klagen over Sanchez

Hij heeft Club Brugge nog niet eerder gehad, maar wel al vier andere Belgische ploegen, te beginnen met de Rode Duivels. Dit bij de 1-4 nederlaag tegen Nederland in de Nations League onder leiding van Roberto Martinez.

Anderlecht heeft betere herinneringen aan hem: het won met 0-3 in Laçi tijdens de derde voorronde van de Conference League onder zijn leiding in augustus 2021. Union Sint-Gillis behaalde ook een ruime overwinning tegen Union Berlin twee jaar geleden, terwijl KAA Gent gelijkspeelde tegen AS Roma in 2020 met hem als scheidsrechter.