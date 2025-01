Tijd begint te dringen: Premier League-club wil heel ver gaan voor middenvelder JPL-club

Aan inzet zal het alvast niet liggen bij het jonge talent Ezechiel Banzuzi. De 19-jarige middenvelder blijft de goede prestaties aan elkaar rijgen bij OH Leuven. En dus is het niet onlogisch dat hij in de belangstelling staat van grote clubs.

Banzuzi is een gewild talent. Verschillende clubs tonen interesse, wat voor veel vragen zorgt. "Gaat hij weg? Blijft hij? Naar welke club? Dat is lastig voor zo’n jonge speler", gaf coach Coleman na de 0-0 tegen KAA Gent al aan.

De middenvelder zelf blijft echter rustig én kijkt ook al vooruit naar het duel met KV Mechelen dat hij aankomend weekend wil winnen. Al is de vraag of de jonge Nederlander dan nog wel bij OH Leuven zal spelen.

Ezechiel Banzuzi: Technical Midfield Powerhouse 💪🏿🛠️



Belgian midfielder Ezechiel Banzuzi is a player with a wide skillset.



Powerful ball carrying, 6’3” aerial monster, close control for his height, quality tackling.



A Ryan Gravenberch type profile.



[THREAD] pic.twitter.com/EoIBY7usXA — Ben Mattinson (@Ben_Mattinson_) January 27, 2025

De ploegen die hem willen zijn nog steeds legio namelijk. Een week geleden werd er in de Engelse media al gesproken over een akkoord met West Ham United over een deal van net geen 12 miljoen euro, al kon het door bonussen nog oplopen tot boven de 15 miljoen.

Kapers op de kust?

Het akkoord werd echter ontkend door OH Leuven en ook tot op heden is er nog geen deal. De transfermarkt is nog open tot 6 februari, dus de komende dagen is er uiteraard nog heel wat mogelijk.

Ook AS Monaco was/is in de markt, maar lijkt af te haken op de hoge vraagprijs. In Leuven willen ze het maximale uit de zaak halen - Banzuzi hoeft uiteraard niet te vertrekken.