Verrassing? Marc Degryse zegt wie bij Club Brugge in de spits zal spelen tegen Manchester City

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Woensdagavond is het D-day voor Club Brugge. Dan moeten Hans Vanaken en co minstens een punt pakken op bezoek bij Manchester City.

Club Brugge moet minstens een gelijkspel halen in de laatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Dan is het hoe dan ook zeker van de kwalificatie. Dat kan ook met een nederlaag, maar dan moet er stevig gerekend worden.

Analist Marc Degryse vertelt in Het Laatste Nieuws hoe blauwzwart voor resultaat kan spelen op bezoek bij Manchester City. “Ik zou opteren om niet snel druk te zetten omdat je die energie beter kunt gebruiken in de omschakelingsmomenten”, klinkt het.

Een hoofdrol daarbij is weggelegd voor Hans Vanaken. “Vanaken moet op het middenveld aanvoelen wanneer hij eerder op balbezit speelt of wanneer hij een counter opstart. Zoiets kun je niet trainen. Dat moet de speler zelf aanvoelen.”

Jutgla in de spits tegen Man City

Club Brugge zal met een zeer gemotiveerde tegenstander te maken krijgen, al zitten ze ook met een enorme psychologische druk. Voor de Engelse ploeg komt dit neer op de finale van de Champions League die ze spelen.

De counter zal heel goed uitgevoerd moeten worden. “Als Vanaken de counter opstart, denk ik vooral aan lopende mensen vanuit het middenveld zoals Ardon Jashari, aan de wingers Tzolis en Talbi, en aan de spits - ik ga ervan uit dat dat Ferran Jutglà wordt.”