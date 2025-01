Cercle-icoon getroffen door beroerte: "We wensen hem een spoedig herstel"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cercle Brugge moet het voorlopig zonder zijn icoon Jules Verriest doen. De 78-jarige Bruggeling werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis na een beroerte.

Jules Verriest speelde maar liefst 17 seizoenen voor Cercle Brugge, als middenvelder en verdediger. Met 456 competitiewedstrijden en 36 bekerwedstrijden op zijn naam is hij een van de grootste spelers in de geschiedenis van de Vereniging.

Verriest is niet de enige Brugse voetballegende die te maken heeft gehad met gezondheidsproblemen. Henk Houwaart, 80 jaar, werd afgelopen zomer opgenomen na een beroerte, maar herstelt goed. Ook Raoul Lambert, 80 jaar en een Club Brugge-icoon, werd onlangs opgenomen met hartritmestoornissen, maar is alweer thuis.

Verriest staat bekend om zijn gezonde levensstijl, en zijn omgeving heeft er vertrouwen in dat hij snel zal herstellen. Zijn scherpe blik op het spel wordt nog steeds gewaardeerd, aangezien hij voor Het Nieuwsblad als schaduwcoach en analist werkt.

Het nieuws werd dan ook bekendgemaakt door de krant zelf, die meldde dat Verriest momenteel herstellende is. Zijn afwezigheid wordt sterk gevoeld in het Jan Breydelstadion.

Gisteren vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Cercle Brugge plaats in het Jan Breydelstadion, maar Jules Verriest ontbrak door zijn ziekenhuisopname. De voorzitter, Thomas Tousseyn, sprak zijn wensen voor een snel herstel uit in Het Laatste Nieuws: "We wensen Jules van hieruit een spoedig herstel."