Patrik Hrosovsky spreekt zelf over zijn toekomst en is over één ding al wel heel duidelijk

Patrik Hrosovsky zit aan de laatste maanden van zijn contract. Hij geniet interesse, maar moet uiteindelijk zelf beslissen of hij nog langer bij de club wil blijven.

Patrik Hrosovsky is aan een geweldig seizoen bezig bij KRC Genk. Hij doet het heel goed in zijn nieuwe positie, hoger op het veld. Op sommige momenten loopt hij zelfs naast Tolu tijdens de wedstrijd. Of het zijn beste seizoen is bij Genk?

"Dat is moeilijk om te zeggen, want ik speel nu op een andere positie. Ik had al andere goede seizoenen, op andere posities. Maar als je naar statistieken kijkt, dan wel. Ik wil uiteindelijk iets winnen met Genk, dan zal ik kunnen zeggen of dit het beste is", vertelde de Slovaak.

Zijn leukste seizoen dan? "Tot nu toe misschien wel, maar we moeten wachten tot op het einde. Als we dit seizoen slagen, dan zal het wel mijn leukste seizoen zijn."

Patrik Hrosovsky spreekt over zijn toekomst

Aangezien zijn contract in juni afloopt, zal hij een belangrijke beslissing moeten maken. Er zouden clubs geïnteresseerd zijn, wat logisch is. Maar uiteindelijk mag hij zelf de knoop doorhakken, als Genk hem zou willen houden.

"Het hangt van mij en de club af, of we een akkoord vinden. Maar ik weet nog niet hoe het zal aflopen. Ik wil nu gewoon focussen op de wedstrijden en winnen", zegt de middenvelder.

"Het gevoel naar Genk toe is wel heel goed. Ik ben hier nu al bijna zes jaar en ik heb me steeds een deel van de familie gevoeld. Ik ben hier gelukkig, we zullen zien."

Veel kan hij nog niet kwijt, maar wanneer we hem vragen of hij nog nood heeft aan een nieuwe ervaring komt er een heel duidelijk antwoord. "Nee, een nieuwe ervaring is voor mij niet per se nodig. Op dit moment draait alles goed en ik geniet van het voetbal dat we brengen."