Vechtscheiding of toch nog een oplossing? 'Barcelona en Frenkie de Jong praten opnieuw en... vinden vergelijk dat niemand nog had verwacht'

Waar ligt de toekomst van Frenkie de Jong? De Nederlander lag lange tijd op ramkoers met FC Barcelona, maar de ommekeer lijkt compleet.

Frenkie de Jong leek lange tijd op weg naar de uitgang bij FC Barcelona. De Nederlander weigerde elke toenadering van zijn werkgever en leek op weg om zijn contract (tot medio 2026, nvdr.) gewoon uit te dienen.

Een transfer voor het einde van dat contract? De Jong haalde voor elke aanbieding zijn neus op. Barça werd nerveus, terwijl de Jong vooral minuten maakte op de invallersbank. Al lijkt de ommekeer compleet.

El Mundo Deportivo weet dat de Jong en Barça opnieuw praten. Meer zelfs: ook de Nederlander is bereid om te praten over zijn salaris.

De Catalanen gaven eerder al héél duidelijk aan dat een contractverlenging onder de huidige voorwaarden geen optie is. De Jong is anno 2025 nog steeds de bestbetaalde speler in Spanje.

Ook Hansi Flick heeft inmiddels aangegeven dat hij in de Jong een bepalende speler ziet voor de komende seizoenen. Een contractverlenging hangt dus héél duidelijk in de lucht.