Buitenlandse pers kritisch over City en De Bruyne, lof voor Club Brugge

Manchester City had het woensdagavond zwaar tegen Club Brugge, maar rechtte uiteindelijk de rug in de tweede helft. Het team van Pep Guardiola kwam na de rust terug van een achterstand, maar de buitenlandse pers was niet echt onder de indruk van de prestatie van de Engelse landskampioen.

In de eerste helft zorgde Raphael Onyedika voor een verrassing door Club Brugge op voorsprong te zetten met een schitterend doelpunt. Maar de opluchting bij City was groot toen ze in de tweede helft de situatie omkeerden en zich uiteindelijk plaatsten voor de tussenronde.

The Guardian noemde het "City komt met de schrik vrij" en The Independent sprak over een "ramp die werd vermeden voor Manchester City." De wissels van Guardiola in de tweede helft, onder andere die van Savinho, werden gezien als het keerpunt.

The Sun richtte zich vooral op de defensieve organisatie van Club Brugge, die het City bijzonder moeilijk maakte. De Brugse verdediging stond sterk, maar de laatste pass liet vaak te wensen over.

Niet de beste De Bruyne

De prestaties van Kevin De Bruyne en andere sterspelers van City kregen gemengde reacties. De Daily Express beoordeelde het optreden van de Rode Duivel met een 5 en noemde zijn vorm minder dan ideaal. The Sun benadrukte ook dat De Bruyne zijn mindere vorm niet kon verdoezelen, iets wat opvallend was gezien zijn reputatie als aanvoerder en belangrijkste speler van de club.

Voetbal International beschreef hoe Manchester City uiteindelijk de overwinning veiligstelde, maar het team van Guardiola had moeite om de match te controleren. Toch was het een overwinning die de twijfels over de vorm van City niet helemaal weg nam. Benieuwd of de trein van Pep nu echt vertrokken is na twee deugddoende zeges tegen Cheslea en Club Brugge.