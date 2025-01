Hernan Losada doet boekje open over gekke toestand en failliet bij Deinze: "Hij wist zelfs niet tegen wie we moesten spelen"

Hernan Losada zit al anderhalve maand zonder job sinds de Argentijn zijn job bij KMSK Deinze in rook zag opgaan. De Argentijnse coach en gewezen speler van Beerschot heeft nu gereageerd op die hele zaak.

Hernan Losada was met KMSK Deinze zeker niet slecht aan het seizoen begonnen, maar door het failliet van het team hield de ploeg op met bestaan en zo waren zowel de spelers als de staff plots hun job kwijt.

Zware klap

"Ondertussen ben ik al een beetje bekomen van wat daar gebeurd is, maar het was wel een zware klap", aldus Hernan Losada bij MidMid over de hele zaak. "Niemand had het verwacht."

"We waren twee jaren in goede omstandigheden aan het werken en aan het trainen en we werden op tijd betaald. En van de ene dag op de andere komen ze met slecht nieuws ..."

Drie maanden volgehouden

"Ze wilden er plots geen euro meer insteken. Het werd alleen maar erger en erger onder de nieuwe 'redder'. We probeerden motivatie te vinden om te blijven spelen en te blijven werken, ook al wisten we dat het niet meer goed ging komen."

"We hebben het blijven volhouden, drie maanden lang. De nieuwe technisch directeur wist op een bepaald moment niet waar we stonden in het klassement en tegen wie we moesten spelen en toen dacht ik dat er iets niet klopte."