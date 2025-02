OFFICIEEL: Inter Milan heeft eindelijk een oplossing gevonden voor ex-speler van Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tajon Buchanan heeft zich nog niet helemaal kunnen bewijzen bij Inter Milan. De Canadees krijgt nu de kans om zichzelf te herpakken bij Villarreal.

In januari 2024, na twee jaar bij Club Brugge te hebben gezeten, tekende Tajon Buchanan (25 jaar) bij Inter Milan. De Canadese vleugelspeler had kwaliteiten getoond, maar een dergelijke "stap omhoog" leek wat vroeg in de carrière van Buchanan.

Destijds ontving Club iets meer dan 7 miljoen euro, nauwelijks meer dan wat ze hadden betaald, wat de vreemdheid van de situatie voor zo'n veelbelovende speler benadrukte. Iets meer dan een jaar na zijn transfer, heeft Tajon Buchanan slechts 17 wedstrijden gespeeld voor Inter (1 doelpunt).

De Canadees kan nu verder gaan met zijn vooruitgang: Inter heeft bevestigt dat hij tot aan het einde van het seizoen wordt uitgeleend aan Villarreal, met een aankoopoptie voor de Spaanse club die momenteel op de 5e plaats in La Liga staat.

Tajon Buchanan wordt geschat op 8 miljoen euro door Transfermarkt, een waarde die ongewijzigd is gebleven sinds hij bij Inter tekende. In Jan Breydel had Buchanan op 2 jaar tijd 67 wedstrijden gespeeld, met 5 doelpunten en 12 assists.